Yerlilerde Emre Kılınç başı çekiyor

Sarı-kırmızılı takımla TL üzerinden anlaşma sağlayan forvet oyuncuları arasında en çok kazanan isim ise Emre Kılınç... 26 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızılı kulüpten 11.35 milyon TL kazanıyor. Emre Kılınç'ı 4 milyon TL ile Arda Turan, 3,75 milyon TL Oğulcan Çağlayan ve 850 bin TL ile Kerem Aktürkoğlu takip ediyor.