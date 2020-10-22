Haberler Galatasaray Linnes çıkıyor Omar giriyor

çıkıyor Omar giriyor

Norveç 'nda bir haftada üç maç oynayan , sol üst arka adalesinde nedeniyle Aytemiz maçında riske edilmedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2020 Çarşamba 23:16 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2020 Perşembe 06:50
Linnes çıkıyor Omar giriyor

Norveç 'nda bir haftada üç maç oynayan , sol üst arka adalesinde nedeniyle Aytemiz maçında riske edilmedi. Özel program uygulanan ve sakatlığını atlatan Omar, Erzurumspor deplasmanında sağ bekteki formasını 'ten geri alacak.

BİZE ULAŞIN