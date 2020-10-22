Linnes çıkıyor Omar giriyor

Norveç Milli Takımı'nda bir haftada üç maç oynayan Omar Elabdellaoui, sol üst arka adalesinde ağrı nedeniyle Aytemiz Alanyaspor maçında riske edilmedi. Özel program uygulanan ve sakatlığını atlatan Omar, Erzurumspor deplasmanında sağ bekteki formasını Linnes'ten geri alacak.