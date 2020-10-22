Haberler Galatasaray Kocuk şans bekliyor

Kocuk şans bekliyor

 maçında frikikten hatalı gol yiyen ve ikinci atışta da aynı yerde duran kredisini tüketti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2020 Çarşamba 23:17 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2020 Perşembe 06:50
Kocuk şans bekliyor

maçında frikikten hatalı gol yiyen ve ikinci atışta da aynı yerde duran kredisini tüketti. 5 haftadır yedek kulübesinde oturan Okan Kocuk idmanlarda hırslı bir görüntü sergilerken Terim'den şans bekliyor. Tecrübeli hocanın, deplasmanında kaleyi kime teslim edeceği merakla bekleniyor.

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