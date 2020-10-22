Kocuk şans bekliyor

Alanyaspor maçında frikikten hatalı gol yiyen ve ikinci atışta da aynı yerde duran Fatih Öztürk kredisini tüketti. 5 haftadır yedek kulübesinde oturan Okan Kocuk idmanlarda hırslı bir görüntü sergilerken Terim'den şans bekliyor. Tecrübeli hocanın, Erzurum deplasmanında kaleyi kime teslim edeceği merakla bekleniyor.