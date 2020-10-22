Alanyaspor maçında frikikten hatalı gol yiyen ve ikinci atışta da aynı yerde duran Fatih Öztürk kredisini tüketti. 5 haftadır yedek kulübesinde oturan Okan Kocuk idmanlarda hırslı bir görüntü sergilerken Terim'den şans bekliyor. Tecrübeli hocanın, Erzurum deplasmanında kaleyi kime teslim edeceği merakla bekleniyor.
Kocuk şans bekliyor
Alanyaspor maçında frikikten hatalı gol yiyen ve ikinci atışta da aynı yerde duran Fatih Öztürk kredisini tüketti.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2020 Çarşamba 23:17 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2020 Perşembe 06:50