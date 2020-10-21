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Neredesin Muslera

Önce Okan, sonra Fatih Galatasaray kalesine çare olamadı. Camia Uruguaylı yıldızı bekliyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2020 Salı 20:38 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2020 Çarşamba 06:50
Neredesin Muslera

Geçen sezon salgın sonrası yapılan ilk maçta sakatlanan yana yakıla aranıyor... Ocak ayından önce dönmesinin sürpriz olacağı Uruguaylı file bekçisinin yolu gözleniyor. Tecrübeli eldivenin yerine geçen Okan Kocuk ile 'ün yediği hatalı goller taraftarı çileden çıkarırken, takıma da büyük zarar veriyor. Muslera'nın son oynadığı 5 iç saha maçında sadece 1 gol yemesi, sosyal medyada dile getirilirken, Okan ile Fatih'in yedikleri ise artık sayılmıyor bile...

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