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'da iki kral bir gol! ve ...

'da ve beklentilerin altında kaldı. Sarı-kırmızılı ekip son 3 maçta 8 puan kaybederken sadece bir gol atabildi. O da penaltıdan geldi. Bu durum teknik heyet ve taraftarları düşündürüyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2020 Salı 20:25 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2020 Çarşamba 06:50
Galatasaray'da iki kral bir gol! Falcao ve Diagne...

için iyi başlayan sezon kabusa döndü. İlk 4 maçından galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılı ekip sonraki 4 maçında zafere hasret kaldı. Ligdeki son 3 maçında ise tam 8 puan yitirdi. ile berabere kalan Cimbom, ve Alanya'ya sürpriz bir şekilde yenildi. Üstelik kadrosunda iki gol kralı bulunduran Galatasaray son 3 maçta sadece 1 gol atabildi. bu 3 maçta 162 dakika sahada kalırken ise 119 dakika oynadı. Tek gol penaltıdan Kolombiyalı yıldızdan geldi.

DIAGNE SIFIR ÇEKTİ

Falcao, 5. Haftası geride kalan ligde 4 gol kaybetti. Ama bunların 3'ünün penaltıdan gelmesi performansının sorgulanmasına neden oldu. Alanya maçında da skor 1-1 olmasına karşın tarafından kenara alındı. Bununla birlikte yeniden takıma katılan Diagne 5 hafta sonunda ligde golü bulunmuyor. Golcülerin düşük performansı tepki çekerken yorumcular Falcao ve Diagne'yi eleştirdikleri gibi iki oyuncuya yeterli sayıda top gitmemesi nedeniyle orta saha ve kanatlardaki soruna da dikkat çekiyor.

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