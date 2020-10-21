Dikkatler yönetimde!

Galatasaray Kulübü ile Belhanda ve Feghouli arasındaki soğuk rüzgarlar devam ediyor. Başkan Cengiz, "Ne halt yediklerini tek tek anlatacağım" derken iki oyuncunun kulübü FIFA'ya şikayet ettiği ortaya çıkmıştı. Fatih Terim de Alanya karşısında iki oyuncusunu kulübeye çekti. Belhanda'yı ikinci yarıda oyuna da sürdü. Maçtan sonra da "Belhanda ve Feghouli'nin yedek olması taktiksel bir karardı. İdari ve ekonomik cezaları yönetim verir, teknik cezaları ben. Ancak ceza yok" derken şimdi gözler yönetime çevrildi.