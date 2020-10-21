Belhanda ve Ömer dönüyor

Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Alanyaspor maçlarında orta sahadan topu hücum hattına taşımakta zorlanan Galatasaray'da Fatih Terim, kurguyu değiştirme kararı aldı. Peter Etebo'nun kırmızı kart görmesiyle Erzurum deplasmanına mecburi değişim yapacak İmparator, geçen sezonki düzene geçecek. Ön liberoda Taylan'ı kullanacak Terim, sağ içte Belhanda'ya sol içte Ömer Bayram'a şans verecek. Özellikle rakip orta sahaların presine yanıt vermekte zorlanan sarı-kırmızılılarda bu iki isme ileriye top taşıma görevi verilecek. Belhanda'dan şut atması istenecek.