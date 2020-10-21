Haberler Galatasaray Belhanda ve Ömer dönüyor

ve Ömer dönüyor

deplasmanında orta saha kurgusu değişiyor. Terim, orta sahadan top taşıma görevini bu ikiliye verecek.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2020 Salı 20:36 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2020 Çarşamba 06:50
Belhanda ve Ömer dönüyor

, ve maçlarında orta sahadan topu hücum hattına taşımakta zorlanan 'da , kurguyu değiştirme kararı aldı. Peter Etebo'nun kırmızı kart görmesiyle deplasmanına mecburi değişim yapacak İmparator, geçen sezonki düzene geçecek. Ön liberoda Taylan'ı kullanacak Terim, sağ içte 'ya sol içte 'a şans verecek. Özellikle rakip orta sahaların presine yanıt vermekte zorlanan sarı-kırmızılılarda bu iki isme ileriye top taşıma görevi verilecek. Belhanda'dan şut atması istenecek.

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