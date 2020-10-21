Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Alanyaspor maçlarında orta sahadan topu hücum hattına taşımakta zorlanan Galatasaray'da Fatih Terim, kurguyu değiştirme kararı aldı. Peter Etebo'nun kırmızı kart görmesiyle Erzurum deplasmanına mecburi değişim yapacak İmparator, geçen sezonki düzene geçecek. Ön liberoda Taylan'ı kullanacak Terim, sağ içte Belhanda'ya sol içte Ömer Bayram'a şans verecek. Özellikle rakip orta sahaların presine yanıt vermekte zorlanan sarı-kırmızılılarda bu iki isme ileriye top taşıma görevi verilecek. Belhanda'dan şut atması istenecek.
Belhanda ve Ömer dönüyor
Erzurum deplasmanında orta saha kurgusu değişiyor. Terim, orta sahadan top taşıma görevini bu ikiliye verecek.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2020 Salı 20:36 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2020 Çarşamba 06:50