Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk hafta mücadelesinde İtalya'nın Dinamo Sassari ile karşılaşıyor. Saat 21.30'da başlayacak ve Palasport Roberta Serradimigni'de oynanacak zorlu mücadele A Spor'dan naklen yayımlanacak.
Aslanlar A Spor’da
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk hafta mücadelesinde İtalya'nın Dinamo Sassari ile karşılaşıyor.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2020 Salı 20:40 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2020 Çarşamba 06:50