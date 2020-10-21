Haberler Galatasaray Aslanlar A Spor’da

Aslanlar A Spor’da

, A Grubu ilk hafta mücadelesinde 'nın ile karşılaşıyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2020 Salı 20:40 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2020 Çarşamba 06:50
Aslanlar A Spor’da

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, A Grubu ilk hafta mücadelesinde 'nın ile karşılaşıyor. Saat 21.30'da başlayacak ve Palasport Roberta Serradimigni'de oynanacak zorlu mücadele A Spor'dan naklen yayımlanacak.

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