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son 14 yılın en kötü başlangıcını yaptı!

'de son olarak ile karşılaşan , sahasında oynadığı zorlu karşılaşmadan 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı. 5 hafta itibarıyla 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde edip, 7 puan toplayan Galatasaray, son 14 sezonun en kötü başlangıcına imza attı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2020 Salı 12:50
Galatasaray son 14 yılın en kötü başlangıcını yaptı!

'in 5. haftasında evinde 'a 2-1 yenilen , son 14 sezonun en kötü lig başlangıcını yaptı.

Sezona Gaziantep Futbol Kulübü ve galibiyetleriyle başlayan sarı-kırmızılılar, ardından ile berabere kalıp, ve Aytemiz Alanyaspor'a da yenildi.

5 hafta itibarıyla 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde edip, 7 puan toplayan Galatasaray, son 14 sezonun en verimsiz dönemini geçirdi.

Son olarak 2006-2007 sezonunun ilk 5 haftasında bir galibiyet ve 4 beraberlikle 7 puan toplayan sarı-kırmızılı takım, sonrasındaki 13 sezonda en az 8 puan elde etti.

Galatasaray, teknik direktör yönetiminde başladığı sezonlarda ilk 5 haftalık periyotta en az puanı da bu dönem topladı.

Sarı-kırmızılı takım, tecrübeli teknik adam yönetiminde 12'inci kez 5'inci haftayı geride bıraktı. Galatasaray, Terim ile bu periyotta en fazla puanı, 5'te 5 yaptığı 1998-1999 sezonunda kazanmıştı. ( Spor)

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