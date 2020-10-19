Haberler Galatasaray İşte Galatasaray - Alanyaspor maçında penaltı tartışması yaratan o pozisyon!

İşte - maçında penaltı tartışması yaratan o pozisyon!

Süper Lig'in 5. haftasında 'ın Türk Telekom Stadyumu'nda 'u ağırladığı maçta çok konuşulan bir pozisyon yaşandı. Konuk ekipte Babacar'ın ceza sahası içinden yaptığı vuruş 'ye çarpıp kornere çıktı. Alanyasporlu futbolcular pozisyonun penaltı olduğu yönünde yoğun itirazda bulundu ancak hakemin kararı değişmedi. İşte o pozisyon...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2020 Pazartesi 20:59 Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2020 Pazartesi 21:14
İşte Galatasaray - Alanyaspor maçında penaltı tartışması yaratan o pozisyon!

ile 'un karşı karşıya geldiği maçta tartışılan bir pozisyon yaşandı.

Mücadelenin 38. dakikasında Alanyaspor hücumunda Babacar'ın ceza sahasının sağ çaprazından çektiği şut 'ye çarpıp kornere gitti. Ceza alanında Marcelo Saracchi'ye çarpan top sonrasında deplasman ekibi penaltı itirazında bulundu ancak maçın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu oyunu devam ettirdi.

VAR odasında yapılan incelemenin ardından da karar değişmedi ve oyun devam etti.



Görüntü BeIN Sports'dan alınmıştır.

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