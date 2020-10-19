Fatih Terim'den Alanyaspor maçına özel plan! Arda Turan ve Feghouli bunu yapacak

Galatasaray'da milli arayı tedavi olarak geçiren Taylan Antalyalı son iki idmanda takımla çalıştı ancak fizik olarak tam hazır hale gelmedi. Teknik heyet de sonraki haftaları düşünerek Taylan'ı Alanya maçında ilk 11'de riske etmeme kararı aldı.

Sabah'ta yer alan habere göre dün akşam Florya'da yapılan son taktik çalışmada orta sahayı Etebo&Ömer Bayram ikilisi oluşturdu. Taylan'ın aksine Etebo, Saracchi ve Omar Elabdellaoui ise Alanya maçında 11'de görev yapacaklar.

ÖZEL PLAN HAZIRLANDI

Yardımcıları ile birlikte Alanyaspor'u analiz eden Fatih Terim, kanat oyuncuları hızlı olan rakibine karşı özel plan hazırladı. Omar ve Saracchi'nin önünde Feghouli ile Arda Turan oynayacak. Terim oyun içinde Alanyaspor'un dengesini bozmak için Feghouli ve Arda'dan kanat değiştirmesini istedi.

