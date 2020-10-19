Haberler Galatasaray Fatih Terim'den Alanyaspor maçına özel plan! Arda Turan ve Feghouli bunu yapacak

'den maçına özel plan! ve Feghouli bunu yapacak

Son dakika haberleri... 'in 5. haftasında sahasında Aytemiz 'u konuk edecek Galatasaray'da teknik direktör , karşılaşmanın stratejisini belirledi. Tecrübeli çalıştırıcı, mücadele öncesi özellikle ve Sofiane Feghouli'ye özel uyarılar yaptı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2020 Pazartesi 09:45
Fatih Terim'den Alanyaspor maçına özel plan! Arda Turan ve Feghouli bunu yapacak

'da milli arayı tedavi olarak geçiren Taylan Antalyalı son iki idmanda takımla çalıştı ancak fizik olarak tam hazır hale gelmedi. Teknik heyet de sonraki haftaları düşünerek Taylan'ı Alanya maçında ilk 11'de riske etmeme kararı aldı.

Sabah'ta yer alan habere göre dün akşam Florya'da yapılan son taktik çalışmada orta sahayı Etebo& ikilisi oluşturdu. Taylan'ın aksine Etebo, Saracchi ve Omar Elabdellaoui ise Alanya maçında 11'de görev yapacaklar.

ÖZEL PLAN HAZIRLANDI

Yardımcıları ile birlikte 'u analiz eden , kanat oyuncuları hızlı olan rakibine karşı özel plan hazırladı. Omar ve Saracchi'nin önünde Feghouli ile oynayacak. Terim oyun içinde Alanyaspor'un dengesini bozmak için Feghouli ve Arda'dan kanat değiştirmesini istedi.

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