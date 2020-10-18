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'da Luyindama sarı kart ceza sınırında!

Son dakika haberleri... 'in 5. haftasında 'la karşılaşacak olan Galatasaray'da sarı kart ceza sınırında bulunan defans oyuncusu Luyindama, bu karşılaşmada kart görmesi halinde gelecek hafta oynayacakları Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında forma giyemeyecek.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2020 Pazar 12:02
Galatasaray'da Luyindama sarı kart ceza sınırında!

, 'in 5. haftasında yarın lider 'u konuk edecek. Stadı'nda oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

Süper Lig'e 2'de 2 yaparak giren ancak sonrasındaki 2 karşılaşmada birer beraberlik ve yenilgi yaşayan Galatasaray, haftaya 7 puanla 4. sırada girdi. Sezona iyi bir başlangıç yapan ve 3 galibiyet, 1 beraberlikle 10 puan toplayan Aytemiz Alanyaspor ise liderlik koltuğunda oturuyor.

LUYINDAMA KART SINIRINDA

Galatasaray savunmasının önemli ismi Christian Luyindama sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ligin ilk 4 haftasında 3 kez sarı kartla cezalandırılan Demokratik Kongolu stoper, Alanyaspor müsabakasında da sarı kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek.

SON 3 MAÇINI KAZANAMADI

Galatasaray, çıktığı son 3 resmi maçta galibiyet alamadı. Sarı-kırmızılı takım, ligin 3. haftasında sahasında ile 0-0 berabere kalırken, Avrupa Ligi play-off turunda İskoçya'nın Rangers takımına 2-1 yenilerek elendi. Galatasaray, ardından ligin 4. hafta müsabakasında 'ya 1-0 mağlup oldu.

GALATASARAY İLE ALANYASPOR SÜPER LİG'DE 9. RANDEVUDA

Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor yarın 'da yapacakları maçla Süper Lig'de 9. kez birbirlerine rakip olacak. İki takım arasında 2016-2017 sezonundan bu yana yaşanan rekabette Galatasaray ilk 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik alırken hiç mağlup olmadı. Alanya temsilcisi, son karşılaşmalarında geçen sezon konuk ettiği rakibini mağlup ederek ilk galibiyetini elde etti. Geride kalan 8 maçta sarı-kırmızılı takımın 22 golüne, Alanya ekibi 10 golle yanıt verebildi.



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