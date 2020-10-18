Haberler Galatasaray Fatih Terim'den Radamel Falcao'ya özel motivasyon! "Bu senin maçın" | Son dakika Galatasaray haberleri

'den 'ya özel motivasyon! "Bu senin maçın" | Son dakika haberleri

formasıyla golünü atan 34 yaşındaki yıldız , ’ya keyifli geldi. İmparator tecrübeli forvetini tebrik ederken “ maçını sen alacaksın” dedi. | Son dakika haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2020 Cumartesi 23:26 Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2020 Pazar 06:50
Fatih Terim'den Radamel Falcao'ya özel motivasyon! "Bu senin maçın" | Son dakika Galatasaray haberleri

'ın yıldızı milli maçlarda kendini buldu. , Şili karşısında 2-1 yenikken 90. dakikada attığı golle ülkesine puanı getiren tecrübeli forvetin keyfi de yerine geldi. 34 yaşındaki golcü 'ya moralli dönerken teknik direktör de onu tebrik etti. Usta çalıştırıcı, maçında ondan önemli katkı beklediğini aktardı.

ÇABANI TAKDİR EDİYORUM

Fatih Terim, milli aradan iyi dönen Radamel Falcao ile başbaşa bir görüşme gerçekleştirdi. İmparator "Galatasaray'da da beklentileri karşılama zamanın geldi. Çabanı takdirle karşılıyorum. Düzenli bir form grafiği yakalarsan, o beklentileri karşılayacak performansa ulaşırsın. Alanyaspor maçını sen alacaksın. Sana güveniyorum" dedi.

TAKIMLA ÇALIŞTI

Radamel Falcao, 'dan döndükten sonra önceki günü adaptasyon çalışmasıyla geçirmişti. Kolombiyalı yıldız dün takım arkadaşlarına katıldı. İdmanın tamamında takımla birlikte çalıştı. 34 yaşındaki futbolcu bir hayli hırslıydı.

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