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'da teknik direktör Denizhan Taşkan'ı listesine aldı!

Son dakika haberleri... Galatasaray'da teknik direktör 'in, Ümraniyespor forması giyen 20 yaşındaki kanat oyuncusu 'ı çok beğendiği ve oyuncuyu takibe aldığı ifade edildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2020 Cumartesi 09:34
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim Denizhan Taşkan'ı transfer listesine aldı!

takımının yaş ortalamasını düşürmek ve genç, gelecek vadeden oyunculara yatırım yapmak isteyen teknik direktör , yeni gözdesini de belirledi.

Hürriyet'te yer alan habere göre tecrübeli hoca, Ümraniyespor'da forma giyen 'ı çok beğendi ve adım adım takibe aldı. Oyuncuyla ilgili ilk hamle de yapıldı. Terim'in 20 yaşındaki futbolcuyu 'nde oynanan hazırlık maçında gözüne kestirdiği ve ekibini de harekete geçirdiği ortaya çıktı.

MUAMMER DENİZHAN TAŞKAN KİMDİR?

2000 doğumlu olan Muammer Denizhan Taşkan, kariyerine Kuşadası altyapısında başladı. Buradan 1923 altyapısında geçen genç sağ kanat, 2018 yılında Ümraniyespor'un yolunu tuttu. Bir süre burada da altyapıda oynayan Taşkan, sezon başında A takıma yükseldi. Kulübü ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Denizhan Taşkan, A takımla 4 maça çıktı.

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