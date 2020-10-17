Haberler Galatasaray Fatih Terim'in Alanyaspor kararı belli oldu! Falcao mu? Diagne mi?

'in kararı belli oldu! Falcao mu? mi?

Teknik Direktörü , Süper Lig'de oynanacak maçı öncesi forvet hattında son kararını verdi. Peki Terim Falcao'yu mu değerlendirecek? 'yi mi? İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2020 Cumartesi 11:40
Fatih Terim'in Alanyaspor kararı belli oldu! Falcao mu? Diagne mi?

Süper Lig'in en formda takımlarının başında gelen karşılaşması öncesi 'da merak edilen konulardan biri de forvette kimin oynayacağı...

Bu pozisyonda Mbaye ve gibi iki önemli kozu bulunan Sarı-Kırmızılılar'da teknik direktör 'in son ana kadar kesin bir seçim yapmayacağı, ancak şu anki şartlara göre bir kararı olduğu öğrenildi.

Milliyet'in haberine göre Terim'in, uzun bir aranın ardından Kolombiya Milli Takımı'na çağrılan ve Venezuela ile Şili maçlarında görev yaptıktan sonra yorucu bir yolculuk geçiren Falcao ile maça başlamaya sıcak bakmadığı konuşuluyor.

Tecrübeli hocanın, Diagne ile başlayıp, rakip savunmanın yorulmasının ardından karşılaşmanın gidişatına göre Kolombiyalı forvetini sahaya sürmeyi planladığı konuşuluyor.

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