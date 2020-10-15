Haberler Galatasaray Mario Jardel: Şu anda futbol oynasaydım değerim...

: Şu anda futbol oynasaydım değerim...

'ın unutulmaz golcülerinden 'den iddialı açıklamalar... Kariyeri boyunca çıktığı 190 müsabakada 140 gol 14 asist üreten ve sayısız kupalar kaldıran Jardel, yaptığı açıklamada kendisini Bayern Münih'in golcüsü Lewandowski ile kıyasladı. Öte yandan Jardel, şu anda aktif futbol oynasaydı değerinin 150-200 milyon euro'yu bulabileceğini ifade etti. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2020 Perşembe 17:13 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2020 Perşembe 17:14
Mario Jardel: Şu anda futbol oynasaydım değerim...

, 1990'ların sonunda ve 2000'lerin başında Avrupa futbolunun en üretken golcülerinden biriydi. Bizim "Süper Mario" olarak da tanıdığımız Mario Jardel, kariyerinin en parlak dönemlerini Sporting ve Porto'da yaşasa da taraftarının kalbine kazınmış durumda...

"Ölümcül" bir forvet oyuncusu olduğunu her fırsatta kanıtlayan Mario Jardel, dünyada kendisinden daha iyi kafa golü atan başka bir futbolcu olmadığına inanıyor.

Futbola dair açıklamaları özellikle son dönemde dikkat çeken Mario Jardel, bugün aktif olarak hala futbol oynamaya devam etseydi değerinin 150-200 milyon euro arasında olacağını ifade etti. Pek de haksız sayılmaz...

Futbolda tarih yazdığını dile getiren Mario Jardel, "Evet, sanırım futbolda tarih yazdım. Benzersizim. Ve bunu alçakgönüllülük ile söylüyorum. Lewandowski yılda 55-60 gol atan tek futbolcu! Ben bunu 6-7 yıl boyunca arka arkaya yaptım" dedi.

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