Haberler Galatasaray Galatasaray'da Taylan Antalyalı testlere bağlı

'da testlere bağlı

'ın sezon başından bu yana gösterdiği performansla göze giren yıldızı için 11 yolu açıldı. Taylan, o testten geçmesi halinde tarafından ilk 11'de değerlendirilecek.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2020 Perşembe 11:06 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2020 Perşembe 11:08
Galatasaray'da Taylan Antalyalı testlere bağlı

'a sakat oyuncularından müjdeli haber geldi. Takımla idmanlara başlayan Saracchi ve Etebo'nun bu hafta sonuna yetişmesi kesinlik kazandı.

Düz koşulara çıkan Taylan Antalya'nın durumu ise yarın belli olacak.

Sabah'ın haberine göre, sprint testinden geçirilecek Taylan, herhangi bir olumsuzluk yaşamaması halinde pazartesi oynanacak Alanyaspor maçının kadrosuna dahil edilecek.

'in hazır olması durumunda yıldız futbolcuyu karşılaşmanın ilk 11'ine dahil etmeyi ve en az 45 dakika oynatmayı planladığı öğrenildi.

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