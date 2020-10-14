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Milli Takımı'nı Galatasaraylı Falcao kurtardı!

'ın Kolombiyalı golcüsü , şovuna milli takımında da devam ediyor. Sarı kırmızılı yıldız, 'nın 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde çıktığı Şili deplasmanında ağları son dakikalarda sarstı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2020 Çarşamba 09:09
Kolombiya Milli Takımı'nı Galatasaraylı Falcao kurtardı!

, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Şili ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Kolombiya puanı, Galatasaraylı 'nun son dakikada attığı golle kurtardı.

Karşılaşmaya yedek başlayan 72. dakikada oyuna giren Radamel Falcao, 90. dakikada takımı 2-1 gerideyken 1 puanı kazandıran golü attı ve mücadele 2-2 sona erdi.

Şili'nin gollerini 38. dakikada penaltıdan Vidal ve 41. dakikada Alexis Sanchez atarken, Kolombiya'nın diğer sayısı ise 7. dakikada Lerma'dan geldi.

Bu sonucun ardından Kolombiya 4 puanla 3. sırada kendine yer buldu. Şili ise 1 puanla 7. sırada kaldı.

Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde ilk 4 sırada yer alan takımlar turnuva biletini alırken, 5. sıradaki ekip play-off oynuyor. Grupta 10 takım bulunuyor.

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