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'da kadro değişiyor! O isim dışında hepsi belirsiz

Son dakika haberi: Yeni sezona iyi başlayan ancak sonradan düşüşe geçen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılı yönetim, gelecek sezonda da takım maliyetini düşürmeye devam edecek. Cimbom'da Muslera'dan başka geleceği belli olan yok. Uruguaylı kaleciye yeni kontrat önerecek olan yönetim, diğer isimler için bekleyecek. İşte tüm detaylar ve Galatasaray'dan ayrılacak isimler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2020 Çarşamba 09:09
Galatasaray'da kadro değişiyor! O isim dışında hepsi belirsiz

'da sezon sonunda 11 futbolcunun sözleşmesi sona eriyor.

Kadroda düşünülmeyen , Babel, Linnes, Şener Özbayraklı ve Emre Taşdemir'e teklif gelmesi halinde devre arasında yollar ayrılacak.

Etebo, Emre Akbaba, ve Donk'un sezon içinde sergileyeceği performans Galatasaray'daki geleceklerini belirleyecek. Kiralık sözleşmesinde opsiyon bulunmayan Saracchi ile devam etmek isteyen sarı-kırmızılar, Leipzig'le tekrar anlaşma zemini arayacak.

17 MİLYON TASARRUF
Sözleşmesi mayıs ayında bitecek kaleci ise kesinlikle Galatasaray'da kalacak. Ocak ayında takıma dönmesi planlanan Muslera'nın 3.575 milyon Euro olan garanti ücreti 2.5 milyon Euro seviyesine çekilecek ve takım kaptanlığı yapan Uruguaylı 1 numaranın sözleşmesi en az 2 yıl uzatılacak. A Takım'ın maaş bütçesini 40 milyon Euro'ya indiren sarı-kırmızılı kulüp sezon sonunda sözleşmesi biten oyunculardan tam 17 milyon Euro tasarruf sağlayacak.

108
Uruguaylı kaleci G.Saray'da geçirdiği 10 yılda toplam 108 farklı takım arkadaşı ile sahaya çıktı.

Sabah

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