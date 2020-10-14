Haberler Galatasaray Fatih Terim: Bu takımı ayağa kaldıracağım!

: Bu takımı ayağa kaldıracağım!

Süper Lig'e verilen milli arada çalışmalarını sürdüren 'da Teknik Direktör , transferlerin olmamasını umursamıyor. Tecrübeli teknik adam, konuşmasında milli ara sonrası için, "Bu takımı ayağa kaldıracağım." dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2020 Çarşamba 12:10
Fatih Terim: Bu takımı ayağa kaldıracağım!

Orta sahaya takviye bir türlü gerçekleşmeyince , transferde yönetimle anlaşmazlık yaşamıştı. Terim'e milli ara ilaç gibi geldi.

"Başkanlık düşüncem yok" ifadesiyle yönetime mesajı yollayan İmparator, "Bu takımı yine ben ayağa kaldıracağım" diyerek kendisini motive etti.

Sabah'ın haberine göre, Florya'da eskisinden daha hırslı olduğu dikkat çeken Fatih Terim, bire bir görüşmelerle oyuncularını lige hazırlıyor.

Çift forvet yerine Falcao ile devam kararı alınırken Belhanda ve Feghouli toparlanmazsa yerlerini kalıcı olarak Emre Akbaba ve Emre Kılınç'a kaptıracaklar.

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