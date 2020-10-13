Radamel Falcao'dan Fatih Terim'e: Diagne ile oynayalım

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao'dan sarı kırmızılı kulübün teknik direktörü Fatih Terim'de özel bir talep geldi. Falcao, Kolombiya Milli Takımı'na katılmadan önce Terim'e bu talebini iletti.

"KENDİNİ MAHÇUP HİSSEDİYOR"

Radamel Falcao, kendisinden çok şey bekleyen taraftarları henüz tam manasıyla mutlu edememekten dolayı mahçup hissediyor. Bununla beraber Falcao'nun, saha içerisinde kendisine yardımcı olacak bir diğer forvete ihtiyacı var ve yıldız golcü bu talebini Fatih Terim'e iletti. Falcao, konu ile ilgili yaptığı konuşmada çift forvet oynadığı maçlarda daha efektif olduğunu savundu.

"DIAGNE İLE OYNAYALIM"

Falcao Terim'e, Diagne ile beraber forvet hattını paylaşmak istediğini aktardı. Öte yandan Falcao'nun kariyeri boyunca en iyi performansına çift forvet oynarken ulaşması dikkat çekiyor. En çok gole de Costa ve Hulk ile birlikte oynarken ulaştı.

DIAGNE 11'E DÖNÜYOR

Bunun üzerine tek forvetle devam etmeyi planlayan Fatih Terim'in Diagne'yi de 11'de düşünmeye başladığı gelen haberler arasında.