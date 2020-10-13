Haberler Galatasaray Diagne ile birlikte oynayalım

ile birlikte oynayalım

Kolombiya 'nda yer alan , 'dan ayrılmadan önce 'le bir araya geldi. Tecrübeli futbolcu, gol yollarında daha etkili olmak için çift forvet oynamaları gerektiğini Terim'e iletti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2020 Pazartesi 23:07 Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2020 Salı 06:50
Diagne ile birlikte oynayalım

Kolombiya 'nda yer alan , 'dan ayrılmadan önce 'le bir araya geldi. Taraftarların beklediği golleri atamadığı için kendisini mahcup hissettiğini söyledi. Yanına bir rol arkadaşına ihtiyacı olduğunu söyledi. Terim'e çift forvet oynadığı zaman daha efektif olduğu hatırlatmasını yaptı.

ile beraber oynamak istediğini söyledi. Falcao'nun kariyeri boyunca en iyi performansına çift forvet oynarken ulaşması dikkat çekiyor. En çok gole de Costa ve Hulk ile birlikte oynarken ulaştı. Bunun üzerine tek forvetle devam etmeyi planlayan Fatih Terim'in Diagne'yi de 11'de düşünmeye başladığı gelen haberler arasında.

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