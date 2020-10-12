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'da kriz çıktı! 'in ardından ...

Transfer döneminde yaşanan mali problemler nedeniyle istediği isimleri kadrosuna dahil edemeyen 'da kriz büyüyor. Sarı kırmızılı kulübün başkanı , geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmada Belhanda ve Feghouli hakkında sert ifadeler kullanırken, teknik direktör 'in de Cengiz ile ilgili yakın çevresine dert yandığı ifade edildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2020 Pazartesi 12:37
Galatasaray'da kriz çıktı! Mustafa Cengiz'in ardından Fatih Terim...

'da kriz hiç bitmiyor... Sarı-Kırmızılılar'da Başkan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda Feghouli ve Belhanda'yı kastederek "Ne halt yediklerini biliyorum. Açıklayacağım" ifadelerini kullanmıştı.

PERFORMANSLARI DÜŞERSE!
Takvim'in haberine göre, açıklama sonrası 'in çok sinirlendiği ve yardımcılarına dert yandığı öğrenildi. Terim'in, "İki oyuncuyla devam ediyoruz. Performansları düşerse ne olacak!" dediği öğrenildi.

KAOS SONA ERMİYOR
Transfer döneminde arası açık olan yönetim ve Terim, yeni kaos sonrasında bir kez daha karşı karşıya geldi. Terim'in Feghouli ve Belhanda ile özel olarak görüşmesi bekleniyor.

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