Haberler Galatasaray Galatasaray resmen açıkladı! Younes Belhanda...

resmen açıkladı! ...

'da son dakika haberi... Sarı kırmızılı kulüp yaptığı resmi açıklamada 'nın takımla beraber antrenmana çıktığını duyurdur. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2020 Pazartesi 15:34 Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2020 Pazartesi 15:58
Galatasaray resmen açıkladı! Younes Belhanda...

, Süper Lig'in 5. haftasında 19 Ekim Pazartesi günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Konu ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde;

"Galatasaray Futbol Takımı, 2020-2021 Süper Lig Sezonu beşinci haftasında Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı.

Daha sonra dar alanda pas oyunları oynandı.

Antrenmanın ana bölümünde dayanıklılığa yönelik çift kale oyun gerçekleştirildi.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.

Peter Etebo, Emre Akbaba ve Marcelo Saracchi, antrenmanın bir bölümünde takımla birlikte yer aldıktan sonra sahada kondisyon artırıcı çalışmalar yaptı."

Taylan Antalyalı, tedavisinin ardından sahada düz koşulara başladı.

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