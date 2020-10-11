Tolunay Kafkas: Yağmur nedeniyle iptal edildi

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas da oyuncular arasında ufak bir gerginlik olduğunu ve mücadeleyi de yağmur nedeni ile yarıda bıraktıklarını söyledi. Anadolu Ajansı'na konuşan Kafkas, "Oyuncular arasında ufak bir gerginlik yaşandı. Onlar ne söylüyorsa doğrudur, başka bir şey yok. Ufak bir gerginlikten sonra oyuncular barıştı ve oyun devam etti" dedi. Maçın 70. dakikada bitirilmesiyle ilgili olarak ise, "Hava yağmurluydu ve 'bir sakatlık yaşanmasın' diye daha sonra maçı bıraktık. Bu kararı Fatih hocayla beraber verdik. Önemli ve büyütülecek bir şey yok" diye konuştu.

DÜDÜKTEN SONRA TOPA VURDU!

Tokat iddialarının büyük ses getirmesinin ardından, Galatasaray Kulübü de bir açıklama yayınladı. "Halil Dervişoğlu'nun hakemin düdüğünden sonra topa vurmasının ardından Marcao ile arasında bir tartışma yaşanmış, bu ikili diyalogdan dolayı her iki oyuncu da maçın hakemi tarafından uyarılmıştır" denilirken Terim'in önerisi ve Kafkas'ın da kabul etmesiyle maçın erken bitirildiği vurgulandı.