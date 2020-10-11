Haberler Galatasaray Son dakika: Younes Belhanda Galatasaray'ın son antrenmanında yer almadı

Son dakika: 'ın son antrenmanında yer almadı

Son dakika haberine göre, ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren 'da Faslı futbolcu , bileğindeki ağrı nedeniyle son idmana çıkmadı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2020 Pazar 14:26
Son dakika: Younes Belhanda Galatasaray'ın son antrenmanında yer almadı

, 'in 5. haftasında 19 Ekim Pazartesi günü sahasında Aytemiz ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

'nde teknik direktör yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, kuvvet çalışmaları üzerinde durulduğu bildirildi.

Emre Akbaba ve Marcelo Saracchi'nin antrenmanda takımla çalıştığı belirtilirken, Taylan Antalyalı ile Oghenekaro Etebo'nun ise tedavilerinin ardından kendileri için hazırlanan özel program dahilinde salonda çalıştıkları aktarıldı.

Ayak bileğinde ağrı hisseden 'nın idmanda yer almadığı kaydedildi.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.


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