Haberler Galatasaray Galatasaray'da hayal kırıklığının adı Falcao ve Diagne! Attıkları her gol...

'da hayal kırıklığının adı Falcao ve Diagne! Attıkları her gol...

'a büyük umutlarla edilen Kolombiyalı golcü ve Senegalli yıldız , şu ana kadar istenen performansı sergileyemedi. Sarı-kırmızılı takımda toplam 27 kez ağları sarsan ikilinin attıkları her gol 9 milyon TL (1 milyon Euro) civarında... | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2020 Pazar 09:11
Galatasaray'da hayal kırıklığının adı Falcao ve Diagne! Attıkları her gol...

'de son 2 maçında 5 puan kaybeden 'da yıldızların performansı tartışmaya neden oldu. Takvim'de yer alan habere göre sarı-kırmızılı takıma imza attıkları günden beri eleştirilen Diagne ve Falcao'nun her golü yaklaşık 1 milyon Euro'ya denk geliyor. İki golcü şu ana kadar aldığı paranın hakkını bir türlü veremedi.

Galatasaray 'yi, 'dan 13 milyon Euro gibi yüksek bir rakamla etti. Senegalli futbolcu ayrıca şu ana kadar 2.3 milyon Euro kazandı. Sarı-kırmızılı forma altında toplam 13 gole imza attı.

Falcao da 10 milyon Euro kazanırken 14 gol attı. İki oyuncunun şu ana kadarki maliyeti 25.3 milyon Euro'yu buldu. 27 gole imza atan ikilinin attığı her gol ise yaklaşık 1 milyon Euro değerinde. Falcao ve Diagne beklentilerin altında kaldı. İki futbolcunun performansı 'i mutlu etmeye yetmedi. İstikrarsız görüntü çizdiler.

BİZE ULAŞIN