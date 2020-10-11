Galatasaray'da hayal kırıklığının adı Falcao ve Diagne! Attıkları her gol...

Süper Lig'de son 2 maçında 5 puan kaybeden Galatasaray'da yıldızların performansı tartışmaya neden oldu. Takvim'de yer alan habere göre sarı-kırmızılı takıma imza attıkları günden beri eleştirilen Diagne ve Falcao'nun her golü yaklaşık 1 milyon Euro'ya denk geliyor. İki golcü şu ana kadar aldığı paranın hakkını bir türlü veremedi.

Galatasaray Mbaye Diagne'yi, Kasımpaşa'dan 13 milyon Euro gibi yüksek bir rakamla transfer etti. Senegalli futbolcu ayrıca şu ana kadar 2.3 milyon Euro kazandı. Sarı-kırmızılı forma altında toplam 13 gole imza attı.

Falcao da 10 milyon Euro kazanırken 14 gol attı. İki oyuncunun şu ana kadarki maliyeti 25.3 milyon Euro'yu buldu. 27 gole imza atan ikilinin attığı her gol ise yaklaşık 1 milyon Euro değerinde. Falcao ve Diagne beklentilerin altında kaldı. İki futbolcunun performansı Fatih Terim'i mutlu etmeye yetmedi. İstikrarsız görüntü çizdiler.