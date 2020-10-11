Derbi Aslan’ın

ING Basketbol Süper Ligi'nin üçüncü haftasında Galatasaray, Beşiktaş'ı 97-89 yendi. Aslan, ligdeki ikinci galibiyetini alırken, Beşiktaş üst üste üçüncü kez mağlup oldu. Sarı-kırmızılı ekip, ilk periyodu 26-24 önde geçti. 18. dakikada 41-41 beraberliği sağlayan Beşiktaş, kalan bölümde alan savunmasında başarılı oldu. Kara Kartal, iyi oyununun sonucu olarak soyunma odasına 48-47 önde giden taraf oldu.

FARK BİR ANDA AÇILDI

Maçın ikinci yarısında alan savunmasıyla boyalı alanı rakibine kapatan ve hücumda etkili olan Galatasaray, 22. dakikada skoru lehine çevirdi: 52-48. Williams ile bulduğu basketlerle 3. periyodu 13 sayı üstünlükle (77-64) tamamladı. Beşiktaş, 39. dakikada farkı 6 sayıya kadar (93-87) indirdi. Son bölümde hata yapmayan Galatasaray, karşılaşmayı 97-89 kazandı. Sarı-kırmızılılarda Macon 18, Williams ise 17 sayıyla yıldızlaştı.

FENER'İN RAKİBİ FETHİYE

ING Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında F.Bahçe, 13.00'te Fethiye'yi konuk edecek. Diğer maçlar: 15.15: Afyon-Tofaş, 17.30: Bursa-G.Antep, 20.00: Bahçeşehir-Türk Telekom.