Haberler Galatasaray Belhanda veto yedi

veto yedi

'da geleceği tartışılan isimlerden olan Faslı oyuncu Younes , milli takımdan da veto yedi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2020 Pazar 00:32 Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2020 Pazar 06:50
Belhanda veto yedi

, Takımı formasını da kaybetti… 'un eski hocası Halilhodzic'in 'un yeni transfer Fajr ile beraber Belhanda'yı Fas Milli Takımı'na davet etmemesine Al Mountakhab gazetesinden ilginç bir yorum yaptı. Nabulsi, Boşnak teknik adamın kampında Hamdallah ile kavga eden Belhanda'yı yeniden yapılanma sürecinde düşünmediğini iddia etti.

MEŞALE GENÇLERDE
Ünlü gazeteci Mohamed Nabulsi, Fas Milli Takımı'nın meşaleyi taşıyacak genç yüzlerle yeniden doğuş sürecine girdiğini kaydetti. Nabulsi, "Yeni oluşumda takım içi disipline büyük önem veriliyor" diye konuştu.

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