Mustafa Cengiz: Seçim istiyorum

Sarı-kırmızılı kulüpte transfer dönemi hareketsiz geçince camiada yönetime tepkiler artmıştı. Başkan Mustafa Cengiz, genel kuruldan kaçtıkları yönündeki iddialara cevap verdi. Cengiz "Bir an önce mali genel kurul yapıp sonra da seçimlere gitmek istiyorum. Statta yapın diyorlar, devlet izin vermiyor. Partiler yapıyor siz niye yapmıyorsunuz diyorlar, çünkü onlar yapmazsa anayasa gereği kapanırlar. Anadolu kulüpleri küçük, onlara izin çıkıyor. Ben gelecek 4 bin kişiyi 2 metre arayla nereye oturtayım. Yoksa kaçtığım bir şey yok" diye konuştu.

RAKİPLERİ EZMEK İÇİN DEĞİL

"Doğruluğunuz, dürüstlüğünüz beceriksizlik olarak değerlendirilse de dik durulmalıdır. Yöneticiler sözlerine dikkat etmeli ancak rakiplerimiz bize laf ederse susmam. En büyük camia biziz. Bunu rakiplerimizi ezmek için söylemiyorum. Türk futbolunun lokomotifi biziz. Rakip camiada biri tavladan pul çalıyorla bu onun sorumluluğudur, camiayı bağlamaz"





20 TANE ALIRDIM

"Yönetim beceriksiz diyorlar. Ben de bilirdim 20 tane adam almayı. Çekler, senetler imzalarım ne var bunda. İstersem ibra da olmam. Ama yapamam. Gelecek yönetimleri düşünerek hareket ediyorum."



MEYDAN OKUMALIYIZ

"Türkiye ile ilgili bir imaj var. Bizim bir meydan okuma yapmamız lazım. Mutlaka maçları seyircili oynatmaya geçmemiz gerekiyor. Türkiye Dünya Sağlık Örgütü'nün örnek gösterdiği bir ülke. Futbolda da örnek olmalıyız. Maske takarak, mesafeye uyarak maçları seyircili başlatabiliriz"



Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz iki kırmızı çizgileri olduğunu söyledi. Cengiz "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Ali Sami Yen kırmızı çizgilerimizdir. Devletimizin bizim için her şeyden önce gelir" dedi.



İKİSİ DE HALT ETTI!

"Takıma tüm ödemeleri yaptık. İki kişiye (Belhanda ve Feghouli) eksik ödedik. İkisi hariç herkes yüzde 15'lik indirimi kabul etti. İnsanlar sabah uyanıyor, bu bir rüya mı yoksa Walking Dead'i mi izliyoruz diyor. Siz tamamen kapanırsanız ekomoni ölür. Biz ekime kadar olan ödemelerimizi yaptık. İki kişiye eksik ödedik. Ne halt yediklerini anlatacağım size. Takımda herkes yüzde 15'i kabul etti, bunlar etmedi" Mustafa Cengiz'in bu sözlerinin ardından gözler hangi ikilinin indirimi kabul etmediğine çevrildi. Feghouli ve Belhanda'yı kast ettiği belirtildi.



BANA BİLEREK SALDIRMIYORLAR

Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay'a saldırılar var. Yusuf'un bıyığına, Abdurrahim'in aksanına takılıyorlar. İkisine de haksızlık yapılıyor. Alie içinde kavga olur, Olmazsa robotsunuzdur. Bana çatmıyorlar. 'Bu yakında ölecek' diyorlar. O yüzden onlara saldırıyorlar"



DIĞERI DE MARIANO

Mustafa Cengiz konuşmasında "Bunlar 3 kişilerdi, 1'i şimdi bizde değil" ifadesini kullandı. Pandemi döneminde indirimi kabul etmeyen 3. ismin de Mariano olduğu belirtildi.



