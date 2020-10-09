Son dakika: Belhanda ve Feghouli Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etti!

Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz'in maaş indirimini kabul etmeyen iki futbolcu olduğunu açıklamasının ardından isimler üstünde tartışmalar başlamıştı. Transfer döneminde teknik direktör Fatih Terim'in gönderilecekler listesinin başına yazdığı iki ismin birlikte konuyu FIFA'ya taşıdıkları öğrenildi.



BELHANDA VE FEGHOULI'DEN FIFA'YA ŞİKAYET!

Galatasaray'da yönetim kurulunun indirim isteğini kabul etmeyen isimlerin Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli olduğu ortaya çıktı.

KADRO DIŞI BIRAKILMALARI GÜNDEMDE!

Bu gelişmenin ardından Fatih Terim'in iki oyuncuya forma şansı vermeyeceği ve kadro dışı bırakılmasının gündemde olduğu belirtildi.