Haberler Galatasaray Belhanda'ya yeni rol!

'ya yeni rol!

Tecrübeli çalıştırıcı, bu sezon da takımda kalan yıldızı planları arasına ekledi. , defansın önünden top çıkaran bir ilk oyun kurucu rolüne bürünecek.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2020 Perşembe 23:00 Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2020 Cuma 06:50
Belhanda'ya yeni rol!

Younes , 'da kaldı. Son gün Nice ile anılan Faslı oyuncu menajerinin görüştüğü takımların hiçbirisine onay verdi. Bir yıl sözleşmesi kalan oyuncu, büyük olasılıkla süresini Galatasaray'da tamamlayacak gibi görünüyor. bu nedenle planlarına Belhanda'yı da ekledi. Terim, Faslı oyuncudan hayalini kurduğu "Regista"yı çıkarmaya çalışacak.

KULÜBEYE GİDECEK
Belhanda önümüzdeki dönemde hücuma daha yakın değil, defansın önünden daha fazla top çıkaran bir "ilk oyun kurucu" rolüne bürünecek. Bu rolde Fatih Terim'e beklediğini verirse 11'de oynamaya devam edecek. Yoksa kulübeye gidecek. Başarılı teknik adam, "Michael Seri gibi 'regista' profiline sahip oyuncumuz yok" ifadesini kullanmış ve orta sahaya takviye beklediğini ifade etmişti. Ancak bu talep karşılanmadı.

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