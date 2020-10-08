Teminat Fatih Terim!

Galatasaray'da hüsranla geçen sezonun ardından camia nokta atışı transfer bekliyordu. Sarıkırmızılı yönetimden de yeterince vakit olduğu ve ihtiyaç duyulan bölgelere transferler yapılacağı söylenmişti. Bu ifadeler taraftarı heyecanlandırırken günler geçtikçe o beklenilen uçaklar inmedi. Transferin son gününde de takviyeler yapılmayınca eleştiri okları yönetime çevrildi. Sarı-kırmızılı camia da daha önce eksik kadrolarla şampiyonluğa ulaşan Fatih Terim'in etrafında kenetlendi.



MEŞHUR ŞAPKA ORTADA

Cimbom'da şu anda en büyük güvence Fatih Terim. Taraftarlar daha önce takımı stopersiz, forvetsiz şampiyon yapan, aldığı cezalarla tribünden takımı yöneterek zaferlere koşturan İmparator'a güveniyor. Camia bir kez daha Fatih Terim'in meşhur şapkasından yeni tavşanlar çıkarmasını bekliyor. Deneyimli çalıştırıcı önceki şampiyonluklarda bazı maçlarda stoper Donk'u forvette oynatmış, elinde hücum oyuncusu olmadığı takımı 4-6-0 taktiğiyle dizmişti. Radikal kararlarıyla Aslan'ı şampiyonluğa taşımıştı.



TAYLAN FARKI

Fatih Terim'in bu sezon farklı bir rol verdiği Taylan Antalyalı seviye atlamıştı. 4 haftanın en dikkat çekici oyuncuları arasında yer alan genç futbolcu yakaladığı istatistiklerle de bunu kanıtladı. Taylan'ın G.Saraylı oyuncular arasında zirvede yer aldığı o rakamlar:



Topla buluşma 285

İsabetli pas 197

Kazandığı ikili müc. 24

Kaptığı top 7

Sahipsiz top kazanma 25



SAHAYA İNİYOR

Sarı-kırmızılılar, Alanyaspor mücadelesinin hazırlıklarına bugün start verecek. Kasımpaşa yenilgisi sonrası bazı oyuncularını hedef alan Fatih Terim "Sahada kendilerine yazık eden bir takım vardı" demişti. Deneyimli çalıştırıcının bugün oyuncuları ile bir toplantı yapacağı ve onları uyarması bekleniyor.