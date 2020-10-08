Tahkim Kurulu kararları açıklandı! Galatasaray - Fenerbahçe maçında...

İŞTE TAHKİM KURULU KARARLARI

TFF Tahkim Kurulu 08 Ekim 2020 günlü (49) sayılı olağan toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)

1. E.2020/264- K.2020/278

Denizli Spor Kulübü Derneği'nin futbolcu Kerem Can Akyüz ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 25.07.2020 tarih ve E.2020/56- K.2020/166 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

2. E.2020/265- K.2020/279

Fatih Karagümrük Sportif Faaliyetler A.Ş. Kulübü'nün futbolcu Selçuk Alibaz ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 25.07.2020 tarih ve E.2020/69- K.2020/212 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

3. E.2020/266- K.2020/280

Fatih Karagümrük Sportif Faaliyetler A.Ş. Kulübü'nün futbolcu Fırat Suçsuz ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 25.07.2020 tarih ve E.2020/70- K.2020/213 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

4. E.2020/269- K.2020/281

Futbolcu Rıdvan Okuş'un Büyükçekmece Tepecik Spor Hizmetleri A.Ş. Kulübü ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 25.07.2020 tarih ve E.2020/120- K.2020/276 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Davacının itirazının kabulü ile UÇK kararında hükmedilen alacak miktarına 7.418,06 TL ilave edilmek suretiyle UÇK kararının toplam alacak miktarı yönünden 52.543, 06 TL şeklinde düzeltilerek onanmasına,

- Faiz, yargılama gideri, vekalet ücreti ve diğer hususların gerekçeli kararda belirtilmesine, oybirliği ile,

5. E.2020/284- K.2020/282

Serkan Çınar'ın 2020-2021 Futbol Sezonu Hakem ve Gözlemci Klasman Listesine itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Serkan Çınar'ın itirazının reddine oybirliği ile,



6. E.2020/299- K.2020/283

Osmaniye Spor Futbol Kulübü'nün PFDK'nın 24.09.2020 tarihli E.2020-2021/64 K.2020-2021/100 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 08.10.2020 Perşembe günü saat 15:30'da video konferans yoluyla icra edilen duruşmada Osmaniye Spor Futbol Kulübü'nün Müdürü Ebru Poyraz ve Kulüp vekili Av. Arda Zenginpedük'ün hazır olduğu görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;

- Osmaniye Spor Futbol Kulübü'nün müsabakadan 2 gün önce yapılması zorunlu olan PCR test sonuçları ile birlikte belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmediği anlaşıldığından Futbol Müsabaka Talimatı'nın 24/1-a maddesi uyarınca (0-3) Hükmen Mağlup Sayılmasına ve mevcut puanlarından galibiyet halinde verilen puan kadar (3) puan silinmesinde

sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

7. E.2020/300- K.2020/284

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin PFDK'nın 01.10.2020 tarihli E.2020-2021/79 K.2020-2021/117 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin stadyum dışarısından stadyuma yanıcı-patlayıcı madde atılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1 maddesi uyarınca 24.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oyçokluğu ile,

- Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 40/2 maddesi uyarınca 10.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

8. E.2020/310 - K.2020/285

Yılport Samsun Spor Kulübü'nün teknik sorumlusu Ertuğrul Sağlam ile ilgili PFDK'nın 01.10.2020 tarihli E.2020-2021/80 K.2020-2021/113 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Yılport Samsun Spor Kulübü'nün teknik sorumlusu Ertuğrul Sağlam'ın müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 6.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu