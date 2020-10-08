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'dan Telles açıklaması! ...

2015/16 sezonunda forması giymiş olan geçtimiz günlerde devi 'a olmuştu. Sarı-kırmızılı kulüpten Telles transferine dair değerlendirme geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2020 Perşembe 18:03
Galatasaray'dan Telles açıklaması! Manchester United...

Scout Şefi Emre Utkucan, 'a olan eski oyuncuları ile ilgili The Athletic'e bir değerlendirme yaptı.

Telles'in bu transferi hak ettiğini belirten Utkucan, "2-3 yıldır çok üst düzey seviyede futbol oynuyordu. Bu transfer daha önce neden olmadı, bilemiyorum. Sanırım transfer piyasasının durumu ve Porto'nun istediği para nedeniyle böyle oldu. Ancak o özellikle son 2 yıldaki formu nedeniyle bu seviyeyi hak ediyordu. Bir sol bek için hücum özellikleri dikkat çekici." dedi.

"TELLES HARİKA ŞEYLER YAPACAK"
Brezilyalı oyuncunun adaptasyon için zaman ihtiyacı olacağını da vurgulayan Utkucan, "Manchester United çok büyük bir kulüp ve standartlar daha farklı. de fiziksel bir lig ve adaptasyon için zamana ihtiyacı olacaktır ancak Telles'i, mental gücünü ve özelliklerini biliyorum. Eminim harika şeyler yapacak." ifadelerini kullandı.

Galatasaray, Alex Telles'i 2014 yılında Gremio'dan 6,15 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer etmiş ve 2016'da Porto'ya 7,35 milyon Euro artı sonraki satıştan yüzde 10 pay ile göndermişti.

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