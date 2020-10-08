Galatasaray'da flaş sakatlık gelişmesi! Emre Akbaba, Etebo ve Saracchi... | Son dakika haberleri

Süper Lig'in 5. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da sakatlıkları bulunan oyunculardan müjdeli haberler gelmeye devam ediyor.

Hürriyet'in haberine göre; Geçtiğimiz sezon sakatlanan ve kondisyoner Scott Piri'nin hazırladığı özel program dahilinde çalışmalarını sürdüren Emre Akbaba, milli aranın ardından formasına kavuşacak.

Medipol Başakşehir karşılaşmasında sakatlık geçiren Marcelo Saracchi ile Kasımpaşa maçında sakatlanan Etebo da süre bulması halinde Alanyaspor maçında forma giyebilecek.

Etebo gibi Kasımpaşa mücadelesinde sakatlanan Taylan Antalyalı'nın da oynaması için yoğun çaba sarf ediliyor.