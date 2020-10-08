Haberler Galatasaray Galatasaray'da flaş sakatlık gelişmesi! Emre Akbaba, Etebo ve Saracchi... | Son dakika haberleri

'da flaş gelişmesi! , ve Saracchi... | Son dakika haberleri

'da sakatlıkları bulunan , ve , 'in 5. haftasındaki Aytemiz karşılaşmasında forma giyebilecek. | Son dakika haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2020 Perşembe 15:52 Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2020 Perşembe 15:54
Galatasaray'da flaş sakatlık gelişmesi! Emre Akbaba, Etebo ve Saracchi... | Son dakika haberleri

'in 5. haftasında Aytemiz ile karşılaşacak olan 'da sakatlıkları bulunan oyunculardan müjdeli haberler gelmeye devam ediyor.

Hürriyet'in haberine göre; Geçtiğimiz sezon sakatlanan ve kondisyoner Scott Piri'nin hazırladığı özel program dahilinde çalışmalarını sürdüren , milli aranın ardından formasına kavuşacak.

karşılaşmasında geçiren ile maçında sakatlanan da süre bulması halinde Alanyaspor maçında forma giyebilecek.

Etebo gibi Kasımpaşa mücadelesinde sakatlanan Taylan Antalyalı'nın da oynaması için yoğun çaba sarf ediliyor.

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