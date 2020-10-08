Haberler Galatasaray En degerlisi Saracchi

En degerlisi Saracchi

’in en değerli defans oyuncusu Aslan’ın sol beki oldu. 22 yaşındaki Uruguaylı futbolcu 8 milyon euro’luk değeriyle listenin ilk sırada yer aldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2020 Çarşamba 23:18 Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2020 Perşembe 06:50
En degerlisi Saracchi

geçtiğimiz sezon RB Leipzig'den sol bek Marcelo Saracchi'yi 1.5 yıllığına renklerine bağlamıştı. Uruguaylı futbolcu, Yuto Nagatomo sonrası bu kanada dinamizm getirmişti. Cimbom BU sezon sonunda 22 yaşındaki futbolcunun bonservisini almak için uğraşacak. Saracchi, Transfermarkt verilerine göre 'in en değerli defans oyuncusu konumunda. Sarı-kırmızılı futbolcuyu, 6.7 milyon euro ile 'ın yeni transferi Francisco Montero takip ediyor. Siyah-beyazlıların diğer stoperi Domagoj Vida ve Galatasaray'ın yeni sağ beki Omar Elabdellaoui de 6 milyon euro'luk değerleri ile 3. sırayı paylaşıyorlar.

BİZE ULAŞIN