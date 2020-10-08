14 yabancı belli

Galatasaray; TFF'ye sezonun ilk yarısında kullanacağı yabancıların listesini verdi. Uzun süredir sakat olan Fernando Muslera da listeye dahil edildi. Ancak Uruguaylı eldivenin sezonun ilk devresinde forma giyme ihtimali düşük görülüyor. İşte Aslan'ın ilk devre kullanabileceği yabancı oyuncuları: Fernando Muslera, Omar Elabdelloui, Linnes, Christian Luyindama, Marcao, Ryan Donk, Marcelo Saracchi, Oghenekaro Etebo, Younes Belhanda, Ryan Babel, Jesse Sekidika, Sofiane Feghouli, Diagne, Falcao.



SIKI İDMAN

Fernando Muslera ağır sakatlığı sonrası ameliyat olmuştu. Operasyon sonrası hemen idmanlara başlayan Uruguaylı eldivenin her geçen gün daha iyi seviyeye geldiği öğrenildi. Nando sıkı idmanlarla ikinci devreye kendini hazırlıyor.