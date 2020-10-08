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14 yabancı belli

; 'ye sezonun ilk yarısında kullanacağı yabancıların listesini verdi. Uzun süredir sakat olan da listeye dahil edildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2020 Perşembe 00:12 Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2020 Perşembe 06:50
14 yabancı belli

; 'ye sezonun ilk yarısında kullanacağı yabancıların listesini verdi. Uzun süredir sakat olan da listeye dahil edildi. Ancak Uruguaylı eldivenin sezonun ilk devresinde forma giyme ihtimali düşük görülüyor. İşte Aslan'ın ilk devre kullanabileceği yabancı oyuncuları: Fernando Muslera, Omar Elabdelloui, Linnes, Christian Luyindama, Marcao, , Marcelo Saracchi, Oghenekaro Etebo, Younes Belhanda, , Jesse Sekidika, Sofiane Feghouli, Diagne, Falcao.

SIKI İDMAN
Fernando Muslera ağır sakatlığı sonrası ameliyat olmuştu. Operasyon sonrası hemen idmanlara başlayan Uruguaylı eldivenin her geçen gün daha iyi seviyeye geldiği öğrenildi. Nando sıkı idmanlarla ikinci devreye kendini hazırlıyor.

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