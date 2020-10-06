Son dakika: Galatasaray'da orta saha depremi! Etebo ve Taylan Antalyalı sakatlandı

Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup olan Galatasaray'da sakatlık şoku yaşanıyor. Sarı-kırmızılı kulüp, Kasımpaşa maçının ardından yapılan tetkikler sonucu Peter Etebo ve Taylan Antalyalı'nın kasık adalesinde zorlanma tespit edildiğini açıkladı.

Cimbom'da, 19 Ekim'de oynanacak Alanyaspor maçı öncesi orta sahanın iki önemli isminin birden sakatlanması tedirginlik yarattı.

İşte o açıklama:

Kasımpaşa maçı sonrası tetkikleri gerçekleştirilen oyuncularımızdan Peter Etebo'nun sağ adductor (kasık) adalesinde hafif düzeyde, Taylan Antalyalı'nın ise sol adductor (kasık) adalesinde orta düzeyde zorlanma tespit edilmiştir.

Her iki oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.