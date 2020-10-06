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Son dakika: 'da orta saha depremi! Etebo ve sakatlandı

Son dakika haberi: Kulübü, maçının ardından yapılan tetkikler sonucu ve Taylan Antalyalının kasık adalesinde zorlanma tespit edildiğini açıkladı. Sarı-kırmızılılarda 19 Ekim'deki Alanyaspor maçı öncesi orta sahanın iki önemli isminin birden sakatlanması tedirginlik yarattı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2020 Salı 13:38 Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2020 Salı 13:47
Son dakika: Galatasaray'da orta saha depremi! Etebo ve Taylan Antalyalı sakatlandı

Süper Lig'in 4. haftasında 'ya 1-0 mağlup olan 'da sakatlık şoku yaşanıyor. Sarı-kırmızılı kulüp, Kasımpaşa maçının ardından yapılan tetkikler sonucu ve 'nın kasık adalesinde zorlanma tespit edildiğini açıkladı.

Cimbom'da, 19 Ekim'de oynanacak Alanyaspor maçı öncesi orta sahanın iki önemli isminin birden sakatlanması tedirginlik yarattı.

İşte o açıklama:

Kasımpaşa maçı sonrası tetkikleri gerçekleştirilen oyuncularımızdan Peter Etebo'nun sağ adductor (kasık) adalesinde hafif düzeyde, Taylan Antalyalı'nın ise sol adductor (kasık) adalesinde orta düzeyde zorlanma tespit edilmiştir.

Her iki oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.

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