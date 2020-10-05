Yusuf’u almıştık!

Albayrak, yanda bulunan basını unutup Yusuf’tan Falcao’yu ilginç tepkiler verdi
Galatasaray HaberleriGiriş Tarihi: 04 Ekim 2020 Pazar 23:39Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2020 Pazartesi 06:50
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki protokol tribünü, basın tribünü ile dip dibeydi ve Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın maçı izlerken verdiği tepkiler dikkat çekti. İlk yarıda bir pozisyonda iki kez geri pas yapan Feghouli'ye "Yeter artık" diye bağıran Albayrak, Yusuf Erdoğan'ın golü sonrası çevresindekilere "Biz bu adamı almıştık!" dedi. İkinci yarıda da Falcao'nun kaçırdığı gollere çok sinirlendi ve oturduğu koltuktan kalkarak isyan etti.