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Avrupa’ya veda eden , transferde son saatleri hareketli geçirecek. Onyekuru ve Seri’de girişimler hızlandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2020 Pazartesi 00:24 Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2020 Pazartesi 06:50
Transfer bekleniyor

Sezona iyi bir başlangıç yapan ancak Avrupa Ligi'nde Rangers mağlubiyetiyle hayal kırıklığı yaşayan 'da yönetim, için kolları sıvadı. Çalışmalarını sürdüren başkanlığındaki yönetim, Geçen sezon sarı kırmızılı formayı giyen Henry Onyekuru ve Jean Michael Seri için girişimlerini hızlandırdı.

YENİDEN KİRALAMA YÖNTEMİ

Yönetim, 2 oyuncuyu yeniden kiralamak istiyor. 'in kadrosunda görmeyi çok istediği Seri ve Onyekuru da Cimbom'a sıcak bakarken, sarı kırmızılılar oyuncu satışında istediği teklifleri alamayınca, yeniden kiralama yöntemine başvurdu. Seri ve Onyekuru'nun gelmeye hazır olduğu öğrenilirken, kulüpleri ile görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

BELHANDA TAKIMDA KALMA YOLUNDA

Transferde bir süredir adı Fransa Ligue 1 ekiplerinden OGC Nice ile anılan Younes 'nın takımda kalacağı bildirildi. Sarı-kırmızılı taraftarlarla yıldızı da barışmayan Faslı yıldız orta saha için kulübe ciddi teklifler gelmemesinin yanı sıra Belhanda'nın da Galatasaray'da kalmak istemesi nedeniyle yeni bir gelişme yaşanmayacağı öğrenildi.

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