Haberler Galatasaray Son dakika: Galatasaray Yönetimi'nde Radamel Falcao tepkisi! "Bari bir işe yara..."

: Yönetimi'nde tepkisi! "Bari bir işe yara..."

Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Yusuf Erdoğan'ın golüyle mücadeleden 1-0 mağlup ayrılan sarı-kırmızılı takımda oyuna ikinci yarı dahil olan beklenen performansı gösteremedi. Galatasaray Başkan Yardımcısı , deneyimli santrfora kaçırdığı gol sonrası tepki gösterdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2020 Pazartesi 09:38
Son dakika: Galatasaray Yönetimi'nde Radamel Falcao tepkisi! "Bari bir işe yara..."

'ın Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup olduğu maçta etkisiz bir görüntü çizdi. Kolombiyalı futbolcunun kaçırdığı bir gol sonrası sarı-kırmızılı yönetimde başkan yardımcısı çok sinirlendi.

"O KADAR PARA VERİYORUZ..."
Milliyet'in haberine göre, Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, kaçırdığı bir golün ardından Falcao'ya tepki gösterdi. Günay'ın, "O kadar para veriyoruz, bir işe yara bari" dediği duyuldu.

ARKA KAPIDAN ÇIKTILAR
Galatasaray Başkanı , karşılaşmayı statta izledi. Geçen aylarda yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle bir dizi ameliyat geçiren Cengiz'e ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcısı Yusuf Günay ve bazı yöneticiler eşlik etti. Karşılaşma sonrasında büyük üzüntü yaşayan Albayrak ile Günay, arka kapıdan çıkarak stattan uzaklaştılar.


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