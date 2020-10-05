Pişman etti!

BİR GOLÜ GEÇERSİZ SAYILDI
Emre Taşdemir'i karşısına alan Yusuf sol ayakla aşırtma nefis bir vuruş yaptı ve sahanın başarılı ismi, eski takım arkadaşı Fatih Öztürk'ü avladı. Ayrıca Yusuf Erdoğan'ın bir golü de geçersiz sayıldı. 20. dakikada ilk vuruşu direkten dönen Kasımpaşalı oyuncu, ikinci vuruşunda ağları buldu. Ancak hakem Cüneyt Çakır, gol öncesinde Mbaye Diagne'ye faul yapıldığı gerekçesiyle golü iptal etti. Daha önce de evinde Çaykur Rizespor'u yenen Kasımpaşa, Yusuf'la bulduğu golle dün de sahadan galibiyetle ayrıldı ve bu sezonki ikinci galibiyetini aldı.
Savaş ÇORLU
TERİM'İN ÖNÜNDE SEVİNDİ
Attığı müthiş golle geceye damga vuran Yusuf Erdoğan'ın sevincini Fatih Terim'in önünde yaşaması dikkat çekiciydi. Geçen sezon Bursaspor ile sözleşmesi sona eren başarılı oyuncu, Galatasaray ile anlaşmış ancak resmi açıklanmadan sarı-kırmızılı forma ile poz vermesi nedeniyle transferinden vazgeçilmişti. Yusuf, Kasımpaşa'nın yolunu tutarken Cimbom da Emre Mor'u kiralamıştı.
KOMİK BİR DURUM!
Yusuf, Galatasaray formasını giymesi ve transferinden vazgeçilmesini şu sözlerle anlatmıştı: Hiçbir şey yokken böyle bir şey yapmazdım. Transfer yüzde 90 bitmişti. O dönem, başka bir takımla da anlaşsam o hevesle o formayı yine giyerdim. Ben forma nedeniyle transferimin gerçekleşmediğini düşünmüyorum. Eğer sırf o yüzden olmadıysa da çok komik bir durum bence!..