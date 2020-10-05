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Pişman etti!

Avrupa’ya veda eden sarı-kırmızılılar ligde de çakıldı. Aslan’ı yıkan gol; G.Saray forması ile fotoğraf çektirdiği için transferinden vazgeçilen YUSUF’tan geldi...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2020 Pazar 23:32 Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2020 Pazartesi 06:50
Pişman etti!
'ın düşüşü karşısında da devam etti. Avrupa Lig'ne elemelerde veda eden sarı-kırmızılı ekip, lige tutunmak istedi ama bu kes de karşısında Kasımpaşa'yı buldu. Lacivert-beyazlılar, güçlü rakibi karşısında etkili bir oyun ortaya koyarken bunun karşılığını da 3 puanla aldı. Paşa'nın galibiyeti getiren golü ise Galatasaray'ın kapısından dönen 'dan gelmesi gecenin ilginç anlarından bir tanesiydi. 47. dakikada sahneye çıkan tecrübeli futbolcu, ceza sahasının sağ çaprazında 'nın uzun pasında topla buluştu.

BİR GOLÜ GEÇERSİZ SAYILDI
Emre Taşdemir'i karşısına alan Yusuf sol ayakla aşırtma nefis bir vuruş yaptı ve sahanın başarılı ismi, eski takım arkadaşı 'ü avladı. Ayrıca Yusuf Erdoğan'ın bir golü de geçersiz sayıldı. 20. dakikada ilk vuruşu direkten dönen Kasımpaşalı oyuncu, ikinci vuruşunda ağları buldu. Ancak hakem , gol öncesinde Mbaye Diagne'ye faul yapıldığı gerekçesiyle golü iptal etti. Daha önce de evinde 'u yenen Kasımpaşa, Yusuf'la bulduğu golle dün de sahadan galibiyetle ayrıldı ve bu sezonki ikinci galibiyetini aldı.

Savaş ÇORLU

TERİM'İN ÖNÜNDE SEVİNDİ
Attığı müthiş golle geceye damga vuran Yusuf Erdoğan'ın sevincini 'in önünde yaşaması dikkat çekiciydi. Geçen sezon ile sözleşmesi sona eren başarılı oyuncu, Galatasaray ile anlaşmış ancak resmi açıklanmadan sarı-kırmızılı forma ile poz vermesi nedeniyle transferinden vazgeçilmişti. Yusuf, Kasımpaşa'nın yolunu tutarken Cimbom da Emre Mor'u kiralamıştı.

KOMİK BİR DURUM!
Yusuf, Galatasaray formasını giymesi ve transferinden vazgeçilmesini şu sözlerle anlatmıştı: Hiçbir şey yokken böyle bir şey yapmazdım. yüzde 90 bitmişti. O dönem, başka bir takımla da anlaşsam o hevesle o formayı yine giyerdim. Ben forma nedeniyle transferimin gerçekleşmediğini düşünmüyorum. Eğer sırf o yüzden olmadıysa da çok komik bir durum bence!..

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