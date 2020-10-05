Haberler Galatasaray Müdahale yetmedi

Müdahale yetmedi

 Terim, devre arasında 3 oyuncu değişikliği yaparak oyuna müdahale etti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2020 Pazar 23:42 Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2020 Pazartesi 06:50
Müdahale yetmedi
Terim, devre arasında 3 oyuncu değişikliği yaparak oyuna müdahale etti. İlk yarıyı 1-0 geride kapatan sarı-kırmızılılarda Terim, Younes , Sofiane Feghouli ve ArdaTuran'ı kenara aldı. , ve Emre Kılınç'ı oyuna sürdü. Tecrübeli hoca, bu değişikliklerle çift santrfora dönüş yaptı ancak bu da gol getirmedi.
BİZE ULAŞIN