Müdahale yetmedi

Fatih Terim, devre arasında 3 oyuncu değişikliği yaparak oyuna müdahale etti.
Galatasaray HaberleriGiriş Tarihi: 04 Ekim 2020 Pazar 23:42Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2020 Pazartesi 06:50
Fatih Terim, devre arasında 3 oyuncu değişikliği yaparak oyuna müdahale etti. İlk yarıyı 1-0 geride kapatan sarı-kırmızılılarda Terim, Younes Belhanda, Sofiane Feghouli ve ArdaTuran'ı kenara aldı. Radamel Falcao, Ryan Babel ve Emre Kılınç'ı oyuna sürdü. Tecrübeli hoca, bu değişikliklerle çift santrfora dönüş yaptı ancak bu da gol getirmedi.