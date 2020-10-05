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'da Fernando Muslera'nın lisansı askıya alındı!

sakatlığı bulunan Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın lisansını askıya alırken, Ozornwafor ile Sekidika'nın lisansını çıkardı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2020 Pazartesi 23:36
Galatasaray'da Fernando Muslera'nın lisansı askıya alındı!

son gününde kadrosuna yeni oyuncu takviyesi yapmayan , Ozornwafor ve Sekidika'yı takımda tutma kararı aldı. Sarı kırmızılı ekip, Ozornwafor ile Sekidika için lisans çıkarttı.

MUSLERA'YA OCAK AYINA KADAR LİSANS ÇIKMIYOR
Böylelikle Galatasaray'da 14 kişilik yabancı kontenjanı dolduğu için Muslera'ya ocak ayına kadar lisans çıkartılamayacak.

, geçtiğimiz günlerde Muslera hakkında ''Satma işlemi olursa, yabancı sınırlamamızın sayısı aşağı doğru inerse, Muslera'yı listeye yazmak istiyorum erken yetişir mi diye. Ocak önüne çekebilir miyiz? İnşallah...'' sözlerini kullanmıştı.

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