Galatasaray'da Fernando Muslera'nın lisansı askıya alındı!

Transferin son gününde kadrosuna yeni oyuncu takviyesi yapmayan Galatasaray, Ozornwafor ve Sekidika'yı takımda tutma kararı aldı. Sarı kırmızılı ekip, Ozornwafor ile Sekidika için lisans çıkarttı.

MUSLERA'YA OCAK AYINA KADAR LİSANS ÇIKMIYOR

Böylelikle Galatasaray'da 14 kişilik yabancı kontenjanı dolduğu için Muslera'ya ocak ayına kadar lisans çıkartılamayacak.

Fatih Terim, geçtiğimiz günlerde Muslera hakkında ''Satma işlemi olursa, yabancı sınırlamamızın sayısı aşağı doğru inerse, Muslera'yı listeye yazmak istiyorum erken yetişir mi diye. Ocak önüne çekebilir miyiz? İnşallah...'' sözlerini kullanmıştı.