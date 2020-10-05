Galatasaray tepetaklak!

Sezona arka arkaya galibiyetlerle başlayan Galatasaray bir anda tepetaklak oldu. Lige ikide ikiyle giren Cimbom önce Fenerbahçe derbisinde 0-0 berabere kalarak 2 puan kaybı yaşadı. Ardından UEFA Avrupa Ligi play-off'unda Rangers ile karşılaşan sarı-kırmızılılar buradan da 2-0'lık yenilgiyle ayrılıp İstanbul'a dönmüştü. Avrupa'ya veda ettiği haftada Kasımpaşa deplasmanına çıkan Galatasaray, ilk yarının son anlarında yediği golle 1-0 mağlup oldu ve bu sezon ligdeki ilk yenilgisini aldı.



ARAYA MORALSİZ GİRİYOR

G.Saray'da eksiklerin giderilmemesi zaten camiada huzursuzluk yaratırken, üst üste yaşanan kayıplar canları iyice sıktı. Milli araya puan kayıplarıyla giren Cimbom, bugün de transfer yapmazsa ocak ayına kadar elindeki kadroyla idare etmek zorunda kalacak. G.Saray'ın aldığı kötü sonuçlar kadar sergilediği etkisiz performans eleştirilerin yüksek sesle dile getirilmesine neden oldu. G.Saray, milli aradan sonra dün Hatay'ı 6-0 yenen Alanyaspor'u konuk edecek. Ardından Erzurumspor deplasmanına çıkacak.





YİNE DÖKÜLDÜ

Fenerbahçe ve Rangers maçlarına 11'de başlayan Feghouli dün yine sahadaydı. Cezayirli futbolcu kötü performansına yenisini ekledi. Yüzde 68.8 pas isabetinde kalan Feghouli, ne şut atabildi ne de orta açabildi. 45 dakika sahada kalıp yokları oynadı.

