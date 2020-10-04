Son dakika transfer haberi: Galatasaray Süleyman Luş ve Erkan Süer'i Şanlıurfaspor'a kiralıyor!

Galatasaray, genç futbolcuları Süleyman Luş ve Erkan Süer'i 2. Lig ekibi Şanlıurfaspor'a kiralıyor. Transferleri kısa sürede açıklanması beklenirken, Süleyman Luş'tan flaş bir paylaşım geldi. 19 yaşındaki sol bek, sosyal medya hesabından Şanlıurfa Balıklıgöl'den fotoğraf paylaştı ve Erkan Süer'i etiketledi.





OYNAMA GARANTİLERİ BULUNUYOR!

İki oyuncunun da Şanlıurfaspor ile olan sözleşmesinde en az 20 maç oynama garantisi bulunuyor. Bu transferlerde Urfalı olan Galatasaraylı yönetici Maruf Güneş'in büyük fedakarlık yaptığı öğrenildi.