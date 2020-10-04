Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Galatasaray Süleyman Luş ve Erkan Süer'i Şanlıurfaspor'a kiralıyor!

haberi: ve 'i 'a kiralıyor!

'ın iki genç oyuncusu ve , Misli.com 2. Lig ekiplerinden 'a kiralandı. Her iki oyuncunun da sözleşmelerinde oynama garantisi olduğu belirtildi. Öte yandan Süleyman Luş, Balıklıgöl'den fotoğraf paylaştı ve Erkan Süer'i etiketledi. İşte o paylaşım...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2020 Pazar 13:31
Son dakika transfer haberi: Galatasaray Süleyman Luş ve Erkan Süer'i Şanlıurfaspor'a kiralıyor!

, genç futbolcuları ve 'i 2. Lig ekibi 'a kiralıyor. kısa sürede açıklanması beklenirken, Süleyman Luş'tan flaş bir paylaşım geldi. 19 yaşındaki sol bek, sosyal medya hesabından Şanlıurfa Balıklıgöl'den fotoğraf paylaştı ve Erkan Süer'i etiketledi.

OYNAMA GARANTİLERİ BULUNUYOR!
İki oyuncunun da Şanlıurfaspor ile olan sözleşmesinde en az 20 maç oynama garantisi bulunuyor. Bu transferlerde Urfalı olan Galatasaraylı yönetici Maruf Güneş'in büyük fedakarlık yaptığı öğrenildi.

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