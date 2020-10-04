Son dakika Galatasaray haberi: Ryan Babel'den taraftara sitem

Süper lig'in 4'üncü haftasında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa'ya 1-0'lık skorla boyun eğdi

Karşılaşmanın ardından oklar oyunculara dönerken, Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel sosyal medyadan taraftarlara sitem dolu bir mesaj yolladı.

Kendisine yapılan eleştirilerin umrunda olmadığını kaydeden Babel, "Kazanınca desteklemek, kolay olanıdır. Ancak kaybettiğinde gerçekten yanında kimlerin olduğunu görürsün. Başkalarının benim hakkımda ne dediğini umursamıyorum. Bildiğim tek şey var, o da bu oyuncu grubuna güveniyorum." dedi.

İyi oynamadıklarının farkında olduklarını söyleyen tecrübeli futbolcu, "Birlikte kazanıp, birlikte kaybeden bir aileyiz. Biz oyuncular bugün yeterince iyi olmadığımızı o kadar iyi biliyoruz ki... Kimsenin bize bunu söylemesine ihtiyacımız yok. Bir sonraki maça hazır olmak için 2 haftamız var." ifadelerini kullandı.

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