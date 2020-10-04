Dikkatler Nice’te

Younes Belhanda, sarı-kırmızılı kulüpten ayrılmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı kulüp tarafından satış listesine konulan 30 yaşındaki oyuncuya Fransa Lig 1 ekiplerinden Nice talip oldu. Fransız kulübü, Belhanda için sarı-kırmızılı kulübe 1 milyon euro önerdi. Sarı-kırmızılı kulüp, bu miktarı arttırmak için Nice ile görüşmeleri sürdürüyor. Transferin son gününde Nice'in teklifini 2 milyon euro'ya çıkarması halinde oyuncu, Fransa'nın yolunu tutacak.

ÜCRETİ EL YAKIYOR

2017 yılında Galatasaray'a transfer olan Belhanda için sarı-kırmızılı kulüp Dinamo Kiev'e bonuslar dahil 10 milyon euro ödeme yapmıştı. Sarı-kırmızılı ekiple sözleşmesinin son yılına giren oyuncu, Galatasaray'dan 3.35 milyon euro net ücret artı bonuslar kazanıyor. Eğer Nice ile anlaşırsa bu bedel de kulübün kasasında kalacak. Sarı-kırmızılı kulüp ile 4. yılına giren Belhanda, iki Süper Lig, bir Türkiye Kupası ve bir Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

ELEŞTİRİLERİN ODAĞINDA

Galatasaray formasıyla 109 maça çıkan Younes Belhanda, 16 gol 23 asistlik performans sergiledi. Geçen sezon büyük eleştiriler alan Faslı oyuncu, bu sezon da henüz kalitesini sahaya yansıtamadı.