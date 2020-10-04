Arsenal 2-1 Sheffield United | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'in 4'üncü haftasında Arsenal ile Sheffield United, Emirates Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşmayı Mikel Arteta'nın takımı 2-1'lik skorla kazandı.

Arsenal'de goller 61. dakikada Saka ve 64. dakikada Pepe'den geldi. Sheffield United'ın tek golü sayısını ise 84. dakikada McGoldrick kaydetti.

Bu sonuçla beraber Kuzey Londra ekibi puanını 9'a çıkardı. Sheffield United ise 4. maçından da mağlup ayrıldı ve 0 puanda kaldı.

Arsenal, Premier Lig'in 5. haftasında Manchester City'e konuk olacak. Sheffield United ise aynı haftada sahasında bir diğer puansız takım Fulham ile karşılaşacak.