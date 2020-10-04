Haberler Galatasaray Arsenal 2-1 Sheffield United | MAÇ SONUCU

2-1 | MAÇ SONUCU

İngiltere 'in 4'üncü haftasında ile karşı karşıya geldi. Emirates'te oynanan zorlu karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Bu galibiyetle Arsenal puanını 9'a yükseltti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2020 Pazar 19:01
Arsenal 2-1 Sheffield United | MAÇ SONUCU

İngiltere 'in 4'üncü haftasında ile , Emirates Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşmayı Mikel Arteta'nın takımı 2-1'lik skorla kazandı.

Arsenal'de goller 61. dakikada Saka ve 64. dakikada 'den geldi. Sheffield United'ın tek golü sayısını ise 84. dakikada McGoldrick kaydetti.

Bu sonuçla beraber Kuzey Londra ekibi puanını 9'a çıkardı. Sheffield United ise 4. maçından da mağlup ayrıldı ve 0 puanda kaldı.

Arsenal, Premier Lig'in 5. haftasında 'e konuk olacak. Sheffield United ise aynı haftada sahasında bir diğer puansız takım Fulham ile karşılaşacak.

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